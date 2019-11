ROMA – Giovedì pomeriggio, in una panetteria di via Victor Hugo a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadine bulgare di 46 e 33 anni che avevano appena borseggiato un anziano dal panettiere.

Le due donne sono entrate in panetteria fingendo di essere clienti, hanno affiancato l’anziano e, senza farsi vedere, gli hanno sfilato il portafogli. Alla fine, poco prima di uscire, una delle due donne ha fatto cadere a terra il portafogli per poi fingere di averlo trovato, consegnandolo alla commessa. La scena è stata ripresa delle telecamere di sorveglianza della panificio di Milano: i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato due cittadine di origini bulgare, di 46 e 33 anni per furto con destrezza.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.