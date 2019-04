ROMA – Curioso siparietto tra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il segretario generale dell’Ocse, Angel Gurria, durante la conferenza stampa al termine dell’incontro tra i due che si è tenuto a Roma.

Durante il suo discorso, il ministro italiano ha un improvviso abbassamento di voce. In suo soccorso arriva Gurria che gli porge un bicchiere d’acqua: “L’Ocse è sempre vicino a noi”, ha scherzato Tria.

L’Ocse ha criticato i decreti approvati negli ultimi tempi dal Governo italiano. Matteo Salvini ha commentato i giudizi dell’Ocse: “Quota 100 darà un lavoro sicuro a più di 100mila giovani italiani e ne sono orgoglioso. Questo significa costruire il futuro, questa sarà vera crescita sociale ed economica”.

Giovanni Tria, dopo i rilievi dell’Ocse sull’impatto negativo dell’innalzamento dell’età pensionistica sui conti pubblici, ha spiegato che quota 100 “serve ad affrontare un problema di transizione” collegato alla riforma delle pensioni “di alcuni anni fa fatta per dare stabilità e sostenibilità al sistema pensionistico”.

Per quanto riguarda Quota 100 “si è determinata, specie nel breve termine, un’interruzione di quel turnover naturale della forza lavoro”. Tria ha parlato anche del Reddito di cittadinanza, concepito “con il duplice intento di consentire” a chi è “a rischio emarginazione di entrare nel mercato lavoro e, come conseguenza, di aumentare la propensione al consumo e irrobustire la domanda interna”.

“Il meccanismo di condizionalità” legato al “coinvolgimento attivo in percorsi lavorativi consente di evitare eventuali abusi”, il sussidio “rappresenta una attivazione di forza lavoro potenziale e non solo uno strumento assistenziale”.

Anche Luigi Di] Maio ha commentato negativamente a proposito delle osservazioni dell’Ocse su Quota 100 e Reddito di cittadinanza: “Rispetto l’opinione di tutti, ma quando non perdi occasione per sparare contro il mio Paese e contro gli italiani no, mi dispiace, ma questo non lo accetto”.

“No intromissioni, grazie- ha aggiunto Di Maio -. Sappiamo quello che stiamo facendo!” ha affermato, annunciando che i prossimi passi del governo saranno “un abbassamento del carico fiscale alle imprese e un grande aiuto alle famiglie”.

