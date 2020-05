ROMA – Un video diventato virale su Twitter mostra lo schieramento di agenti davanti alla casa del poliziotto che ha ucciso il 46enne afroamericano, George Floyd.

L’autrice del video urla scandalizzata: “Guardate in quanti proteggono un assassino”.

Gli ex poliziotti di Minneapolis coinvolti nella morte dell’afroamericano intanto, da quanto emerge non stanno collaborando con gli investigatori e si sono fino ad ora avvalsi della facoltà di non rispondere.

E’ quanto reso noto in una conferenza stampa delle autorità che hanno ribadito come ancora non sia stato emesso alcun capo di accusa verso i quattro agenti licenziati.

L’Fbi, che sta indagando insieme agli investigatori locali, ha chiesto di visionare altri video.

Dall’epicentro Minneapolis, le proteste stanno ormai dilagando anche in altre città.

Molta gente, infatti, nelle ultime ore è scesa in piazza anche a Memphis, Los Angeles, Denver e New York dove almeno 30 persone sono state arrestate.

Momenti di tensione attorno a City Hall, la sede del municipio, dove c’è stato un lancio di bottiglie e di altri oggetti verso gli agenti.

Un manifestante è stato arrestato per possesso di armi, altri per aver gettato in strada i secchi dell’immondizia e aver bloccato la circolazione.

Proteste anche in Colorado dove i manifestanti hanno bloccato alcune strade. Cortei e sit in anche a Chicago e San Francisco (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).