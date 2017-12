TIRANA – Misteriosa creatura avvistata nel Lago di Prespa: è il nuovo mostro di Loch Ness? Un video diffuso in rete in queste ultime ore sembrerebbe mostrare un presunto animale marino che nuota nelle acque del bacino lacustre, diviso tra Grecia, Repubblica di Macedonia e Albania.

Come si legge sul Daily Star, non è la prima volta che viene segnalata una presenza anomala nel lago. Già cinque anni fa, nella parte greca, ci fu un avvistamento, ma i residenti della zona preferirono liquidare la vicenda ipotizzando che si trattasse solo di un pesce gatto. A supportare questa tesi è un professore di geografia, Sima Jonosk, che fu la prima persona ad attraversare il lago nel 1970:

“Ricordo quando una nave affondò nella zona albanese (…) annegarono molti bambini nel lago di Prespa . Poi ho scoperto che i sommozzatori che li hanno cercati hanno visto un grande pesce gatto. Erano così spaventati che hanno interrotto la ricerca, penso che fosse uno di quei pesci gatto che i pescatori greci dicono di aver visto. A volte nel lago di Prespa si verificano cose che non accadono negli altri laghi”.

Questa non è la prima volta che qualcuno dichiara di aver visto il mostro di Loch Ness. Anzi, le segnalazioni arrivano non solo dal Regno Unito, ma anche da altri Paesi, dove ci sono “Nessie hunter” (cacciatori di Nessie), che danno la caccia a possibili “parenti” del famoso mostro marino. Nel caso del Lago di Prespa non è mancata qualche ironia via social. Alcuni utenti si sono chiesti: “Nessie è andato a trascorrere le sue vacanze invernali a Prespa?”. GUARDA IL VIDEO.