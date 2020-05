Modena, la coreografia degli operatori sanitari per la chiusura dell’area covid

ROMA – La coreografa degli operatori sanitari per festeggiare chiusura area covid all’ospedale di Modena.

Il video è stato girato all’ospedale di Baggiovara e condiviso su Facebook dal governatore Stefano Bonaccini. Gli operatori sanitari mettono in scena un balletto completo di coreografia.

Coronavirus, la situazione in Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 29 nuovi contagi da Coronavirus (a fronte di 2.305 tamponi) e 13 morti. I dati sono aggiornati alle 12 di lunedì 25 maggio e diffusi dalla Regione.

Prosegue anche il calo dei casi attivi e dei ricoverati che attualmente sono 82 in terapia intensiva (-1) e 514 negli altri reparti Covid (-5). Dei 13 nuovi decessi, 4 uomini e 9 donne, sei sono avvenuti a Bologna, tre a Ferrara e uno a Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Forlì.

Ed anche qui imperversano le polemiche per la movida. Il governatore Bonaccini, al Tg3 ha dichiarato: “Anche io faccio un appello: che per colpa di qualche irresponsabile non ci tocchi chiudere ciò che abbiamo riaperto”.

“Se si è potuto riaprire quasi tutte le attività è stato grazie allo straordinario lavoro impagabile dei professionisti della sanità, che non ringrazieremo mai abbastanza, ma dall’altro alle restrizioni e ai sacrifici chiesti agli italiani”, ha aggiunto (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).