ROMA – Un terzo tempo con la ‘griffe’ del Presidente della Repubblica: Sergio Mattarella, ha salutato il fine match tra Italia e Giappone, conclusosi con la vittoria degli azzurri. Il Capo dello Stato, accompagnato dal presidente del Coni Malagò, è sceso sul parterre per salutare i giocatori delle due nazionali e i rispettivi staff, accompagnato dal calorosissimo tributo di tutto il Foro Italico.

Parte col piede giusto l’Italia ai mondiali di pallavolo: nella gara d’esordio giocata nello stadio del tennis al Foro Italico a Roma gli azzurri hanno battuto il Giappone 3-0 (25-20, 25-21, 25-23). Prossimo impegno per gli azzurri giovedì 13 a Firenze contro il Belgio.

“Grazie Roma, grazie davvero. Stasera è stata un’emozione grandissima. La prima partita è sempre un po’ particolare e giocarla qua, con questo calore è stato doppiamente emozionante. Ora avanti”. Così il ct dell’Italvolley Gianlorenzo Blengini, dopo il vittorioso esordio contro il Giappone nel Mondiale. “Che vi devo dire? Tutte le strade portano a Roma, noi invece ci siamo partiti e penso che col vostro calore arriveremo in alto”, ha aggiunto Ivan Zaytsev.

Nel corso del primo set della partita, in occasione del primo break, lo speaker del Foro Italico ha annunciato la presenza in tribuna autorità di Mattarella, seduto tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giorgetti, e il n.1 del Coni, Malagò. Il pubblico del Centrale ha salutato il capo dello Stato con un’ovazione, e Mattarella si è alzato per ringraziare. Poi a fine partita il saluto, come mostra queasto video postato dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.