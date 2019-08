ROMA – Monica Bellucci è sbarcata al Lido per la Mostra del Cinema di Venezia mostrando un fisico mozzafiato a 54 anni. L’attrice sempre elegantissima indossava tacchi alti e una generosa scollatura per presenziare alla riedizione del film Irreversible, in cui recitò insieme all’ex marito Vincent Cassel.

Dall’unione tra Vincent e Monica invece sono nate due bambine, Deva che ora ha 14 anni e inizia a lavorare nella moda come la mamma, e la piccola Leonie di 10 anni. Dopo l’addio tra Cassel e la Bellucci, il primo si è rifatto una vita con la giovanissima modella Tina Kunakay, da cui ha avuto il terzo figlio.

Se dunque Vincent ha ritrovato l’amore, Monica ha avuto una relazione con Nicolas Lefebvre, 18 anni più giovane di lei, ma è già finita dopo un anno anche se i due sembrano essere rimasti molto amici. Intanto a 54 anni l’ex modella e attrice è apparsa in splendida forma al Lido e come sempre irresistibile per i suoi fan. (Fonte Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)