Nuovo murales per Francesco Totti, foto e video del capolavoro di Stikki Peaches

ROMA – L’artista di strada Stikki Peaches omaggia “il capitano” l’ex calciatore della AS Roma Francesco Totti con un ritratto che ha affisso nel centro di Roma. L’artista italo-canadese è attivo in strada dal 2009, quando inizia ad incollare sui muri della sua città natale, Montreal, grandi paste up. Un omaggio al ‘capitano’ Totti sui muri di Roma. Dopo un’esperienza professionale decennale nell’ambito del fashion design elabora l’arte visiva con reminiscenze e nostalgie della sua infanzia, in cui grande influenza hanno avuto la madre stilista e il padre sarto, entrambi di origine italiana.

Morgan De Sanctis: “Francesco Totti e Daniele De Rossi sono due esempi da seguire”.

“De Rossi e Totti sono due esempi di come si possa essere bandiere del calcio”. Lo ha detto Morgan De Sanctis, dirigente sportivo della Roma, a margine della prima edizione del premio “Inside the sport”, organizzato a Napoli. “Lo hanno fatto, in una squadra importante come la Roma, che crede tantissimo nel proprio senso di appartenenza”. Rimanere fedeli alla maglia per tutta la carriera “non è semplice, anche perché si muovono tanti interessi e giocatore si spostano in continuazione”.

“Però io penserei di più al concetto che il calciatore è in ogni caso un professionista – ha affermato – indipendentemente da quante squadre cambia, l’aspetto fondamentale è che si comporti bene, faccia il professionista fino in fondo e che le società mettano in condizione i giocatori di poter giocare bene”.

Lavorare con Maurizio Sarri come tecnico della Roma? “Prenderò atto, quando la società avrà scelto, del tipo di allenatore che sarà e mi metterò a disposizione per fare in modo che lavori nelle migliori condizioni” (fonte Ansa).

_Courtesy stikki_peaches instagram.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.