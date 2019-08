BRESCIA – “Ciao Nadia, ci mancherai”. Così amici e colleghi hanno salutato il feretro di Nadia Toffa, l’inviata e conduttrice de Le Iene morta a 40 anni per un male incurabile, alla fine della funzione religiosa celebrata da don Maurizio Patriciello, parroco simbolo della Terra dei fuochi.

Non solo, il vescovo Pierantonio Tremolada ha voluto ricordare di come Nadia “si è sempre detta orgogliosa di essere bresciana. Aveva passione per la vita vera”. Mentre la nipote ha spiegato come “ripeteva sempre di sorridere alla vita”. Toccante il messaggio degli autori delle Iene. “Ci aveva convinto che da questo cancro sarebbe guarita, era impossibile dire di no a Nadia Toffa – ha spiegato Max, uno degli autori della trasmissione Mediaset -. Lei ti dava tutto completamente, aveva questo modo di parlare e dava per scontato che tu avresti fatto questa cosa con lei. Ed oggi hai unito gli amici, i tuoi colleghi, la tua famiglia, la tua famiglia delle Iene. Senza di te niente sarà più come prima. Sei magica, ciao”. La messa si è chiusa tra gli applausi commossi e con Hallelujah di Leonard Cohen intonata all’uscita del feretro.

Fonte: Agi, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev, foto Ansa