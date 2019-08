BRESCIA – “Quando è tornata in video ho provato stupore e ammirazione per come ha reagito davanti a quello che aveva”. A dirlo è Matteo Viviani, collega di Nadia Toffa alla conduzione delle Iene. Viviani, riferendosi all’enorme partecipazione popolare ai funerali della 40enne collega e inviata morta a causa di un tumore, aggiunge: “Mi aspettavo così tanto affetto perché lo ha meritato fino all’ultimo”.

Viviani ha partecipato ai funerali insieme a diversi conduttori e autori de Le Iene. Tra questi Filippo Roma, Giulio Golia, Enrico Lucci che, come mostra il video in fondo all’articolo hanno accompagnato la bara bianca di Nadia fino all’auto funebre. Presente anche l’autore storico della trasmissione Davide Parenti, il cantante Omar Pedrini, la Iena Andrea Agresti i parenti della Toffa, tra cui la mamma e la nipote Alice. Sulla bara la cravatta stretta e nera indossata dai conduttori e inviati della trasmissione.

Oltre alle parole di Viviani, toccante è stato il messaggio di Max, un autore delle Iene: “Ci aveva convinto che da questo cancro sarebbe guarita, era impossibile dire di no a Nadia Toffa. Lei ti dava tutto completamente, aveva questo modo di parlare e dava per scontato che tu avresti fatto questa cosa con lei. Ed oggi hai unito gli amici, i tuoi colleghi, la tua famiglia, la tua famiglia delle Iene. Senza di te niente sarà più come prima. Sei magica, ciao”.

Fonte: Ansa, Agi. Video Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev