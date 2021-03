Nancy Pelosi da Fabio Fazio: “Biden ha detto che Putin è un killer? Perché lo è” VIDEO

Commentando le dichiarazioni del Presidente Usa Joe Biden, che ha definito nei giorni scorsi l’omologo russo Vladimir Putin un “assassino”, Nancy Pelosi, intervistata da Fabio Fazio a Che tempo che fa, non ha fatto marcia indietro e ha deciso di ribadire il concetto espresso da Biden: “Perché ha detto che Putin è un killer? Perché lo è” ha replicato la Speaker della Camera rispondendo a una domanda del conduttore Rai.

“Sappiamo che Trump e Putin avevano un rapporto forte che non comprendiamo bene” ha osservato poi Nancy Pelosi ai microfoni di Fabio Fazio.

Nancy Pelosi ha poi parlato dell’attacco a Capitol Hill: “Dopo l’11 settembre il momento più triste”

“Non avremmo mai potuto immaginare che il Presidente degli Stati Uniti potesse incitare un’insurrezione e incoraggiare le persone a fare quello che hanno fatto il 6 gennaio. Indipendentemente dal fatto che tutti noi abbiamo pensato che qualcosa sarebbe potuto succedere nessuno pensava ad un’insurrezione. Quando si guarda a quello che è accaduto, secondo l’FBI, ci rendiamo conto che c’erano suprematisti bianchi, persone che venivano da varie parti del mondo ma comunque xenofobe e facevamo proprio parte della base delle persone che hanno attaccato il Campidoglio. Quindi non abbiamo dovuto solo proteggere il Campidoglio ma anche cercare di fare qualcosa per rompere queste barriere di xenofobia, di antisemitismo, insomma una situazione veramente molto molto triste. Cercheremo di conoscere la verità per capire esattamente come sono andate le cose e per fare in modo che questa cosa non si ripresenti. È stato un momento triste, dopo l’11 Settembre è stato forse il periodo peggiore per noi”. (Fonte: RaiPlay)