Napoli, albero si abbatte su auto in sosta per il forte vento

NAPOLI – Paura tra i residenti di via Giacomo Puccini, a Napoli, non lontano dal liceo Sannazaro, dove un albero d’alto fusto si è abbattuto a causa del forte vento su una vettura in sosta, distruggendola. L’automobile era ferma e vuota, nessuno è rimasto ferito.

Vigili del Fuoco e Polizia Municipale sono al lavoro per riaprire la strada al traffico. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.

Il crollo dell’albero è stato provocato dalle fortissime raffiche di vento che hanno colpito la provincia di Napoli. Nelle scorse ore, sull’asse di supporto della statale 7bis Nola-Villa Literno, a causa del forte vento un cartello stradale è caduto sulla carreggiata; nessuna automobile, secondo quanto confermato dalla Polizia stradale, è stata colpita. Il crollo si è verificato all’altezza di Caivano (Napoli) in direzione Villa Literno. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare la carreggiata e liberare la strada congestionata da lunghe code.