Napoli-Psg, tifosi salutano l’ex Cavani: “Sempre nel nostro cuore”

NAPOLI – Un gruppo di tifosi a Napoli si accorge del passaggio del pullman del Psg. Nella squadra francese gioca Edinson Cavani, ex punta azzurra per tre stagioni. I tifosi non perdono occasione per salutarlo:”Edinson, sempre nel nostro cuore” gli dicono i tifosi. Il matador ha a sua volta risposto salutando i sostenitori.

Napoli e Psg si sfideranno questa sera alle ore 21:00 per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League. La gara valida per il Gruppo C, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. Si potrà assistere anche al live streaming della partita, solo per gli abbonati Sky, su SkyGo, che consente di vedere i programmi su pc e dispositivi mobili come tablet e smartphone.

(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)