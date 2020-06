Napoli: tifosi assembrati in strada festeggiano la Coppa Italia. Allora riapriamo gli stadi…

ROMA – Il Napoli vince la Coppa Italia e centinaia di persone festeggiano abbracciati, accalcati per strada.

Anzi, assembrati si usa dire in questi tempi di Covid. Già, e le misure anticovid? Le distanze, le mascherine, il droplet e i loro congiunti servono solo quando parliamo con un amico o facciamo la spesa?

Va bene la voglia di calcio, va bene la voglia di festeggiare: è normale lasciarsi andare in tempi normali, figuriamoci dopo mesi di reclusione forzata, mesi di paure e nuove fobie.

Tutti abbiamo fatto sacrifici, tutti abbiamo rinunciato a porzioni di libertà individuale. Ma l’obiettivo era “alto”: un sacrificio individuale per il bene collettivo.

E ora? E’ vero, i contagi sono diminuiti. Qualcuno parla (forse a ragione) di virus depotenziato.

Eppure, non può che sorgere spontanea la domanda: era necessario tutto questo per una Coppa Italia?

Anzi, riformuliamo la domanda: dove sono quelli che multavano i genitori che abbracciavano i figli e quelli che agitavano lanciafiamme contro laureandi festaioli?

Anzi, ancora, facciamocene un’altra di domanda: a che servono gli stadi vuoti se poi fuori dagli stadi ci si continua ad abbracciare, sudati, accalcati e accaldati?

Se va accettato questo (bellissimo) delirio collettivo del tifo che riporta nelle strade un senso di comunità, tanto vale restituire allo spettacolo il suo pubblico (dal vivo).

Napoli, i festeggiamenti per la Coppa Italia

Scatta subito al rigore vincente di Milik la festa a Napoli per la vittoria della Coppa Italia. Nei vicoli dei Quartieri Spagnoli, alla Sanità, nella zona di Piazza Dante i tifosi si sono affacciati ai balconi per festeggiare, sparando fuochi d’artificio e urlando cori, mentre i ragazzi sugli scooter hanno dato il via ai caroselli. La festa è proseguita alla fontana del carciofo in Piazza Trieste e Trento, luogo tradizionale delle feste azzurre.

Circa 5000 persone si sono raccolte in Piazza Trieste e Trento. I giovani si sono subito lanciati nell’acqua della fontana, cantando cori per Mertens, Insigne e contro la Juventus, tradizionale avversario dei partenopei. Fuochi d’artificio e fumogeni rossi hanno accompagnato la festa mentre centinaia di ragazzi in scooter girano per le vie circostanti suonando i clacson.

Cori anche per Maradona e un canto anche per Ciro Esposito, il tifoso napoletano ucciso a Roma in occasione dell’ultima finale vinta dal Napoli, quella della Coppa Italia 2014. Tra i cori il più gettonato è stato il “chi non salta è juventino” che accompagna la rivalità sportiva con i bianconeri. (Fonti: Ansa e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).