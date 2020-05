NAPOLI – “Centinaia di passeggeri costretti a viaggiare ammassati a bordo del treno della ferrovia Cumana che collega l’hinterland di Napoli con il capoluogo nota anche come la Circunflegrea.

Lo denuncia Adolfo Vallini dell’Esecutivo Provinciale di Napoli Usb Lavoro Privato.

A bordo dei convogli Eav, l’entre regionale del trasporto pubblico, come mostra il video che segue non si sarebbero rispettati controlli e distanziamento sociale.

Il treno, spiega Vallini, è “partito da Licola verso le 7 e giunto nella stazione di Montesanto alle 7.50”.

“Una situazione drammatica che mai ci saremmo aspettati di vedere, in barba alle linee guida emanate del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture”, aggiunge il sindacalista che invita l’Eav ad adottare un piano per fronteggiare in modo concreto la fase 2.

Dice Vallini: “Ripristinare l’intero servizio, oggi al 60%, per ridurre gli assembramenti al fine di ridurre gli assembramenti a bordo dei mezzi e richiamare in servizio tutti i lavoratori in cassa integrazione per predisporre le necessarie misure tese a contingentare gli ingressi nelle stazioni, regolare i flussi e vigilare sul rispetto delle ordinanze regionali per evitare e contenere il diffondersi del nuovo coronavirus” (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).