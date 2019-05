NAPOLI – Un turisti viene raggirato e rapinato a Napoli in corso Umberto. Il video è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza situate nell’importante strada del capoluogo campano.

Il tutto avviene in pochissimi secondi: un turista si ritrova senza valigia e borsello. La rapina avviene in questo modo: tre persone circondano il turista. Uno gli strappa il borsello e lo passa al secondo, mentre il terzo si allontana con la valigia in mano dopo che il turista si mette a rincorrere senza successo uno dei tre ladri.

Il video è stato diffuso da Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale della Campania noto per aver documentato, in questi anni, decine di casi di degrado nel Napoletano, furti ed anche altri episodi sgradevoli accaduti in città e in provincia.

Ad aprile, ad esempio, Francesco Emilio Borrelli aveva ripreso Pino Bozza, titolare dei ristoranti Antonio La Trippa di Napoli, con la Ferrari parcheggiata su un posto riservato ai disabili, in via Domenico Morelli.

Dopo la diffusione del video l’imprenditore aveva deciso di attaccare Borrelli attraverso delle Instagram Stories, insultandolo e minacciando una denuncia. “Ci vediamo in tribunale, cogl***e – attacca -, sei una ca**hetta, e io domani ti faccio il c**o rosso rosso, proprio come la Ferrari. Sono titolare di un’azienda con 200 dipendenti, e tu sei consigliere di una città in cui non funziona niente”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev