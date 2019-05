NAPOLI – Il sicario spara al suo bersaglio, poi corre verso la bimba che ha appena colpito e la scavalca. Queste le immagini del video pubblicato dal diversi siti online della sparatoria nel centro di Napoli in cui la piccola Noemi, 4 anni, è rimasta gravemente ferita.

La zona è sotto gli obiettivi di diversi telecamere, tra negozi ed edifici privati. Al primo filmato, subito acquisito dalla Squadra Mobile, in cui si vede il sicario agire in modo goffo e impacciato per poi fuggire a bordo di una moto, se ne sono aggiunti almeno altri due pubblicati da diversi siti di informazione. In uno, in particolare, si vede il marciapiede davanti al bar dove si trovavano la bimba e la nonna.

Nelle immagini si vede correre il pregiudicato Salvatore Nurcaro in fuga dal sicario; uno dei colpi esplosi all’impazzata dal sicario colpisce Noemi che si accascia al suolo; il sicario prima ne scansa il corpo per inseguire il suo bersaglio, poi torna indietro e scavalca una seconda volta la bimba sul marciapiede durante la sua fuga. (Fonte Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)