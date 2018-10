ROMA – Questo video mostra le reazioni di commercianti e clienti di Roma alla proposta di far tener i negozi chiusi la domenica. Sulla proposta di Luigi Di Maio c’è chi pensa che tenere i negozi chiusi potrebbe danneggiare l’economia e chi invece trova giusto non lavorare in un giorno festivo che dovrebbe essere di riposo per tutti.

“È una misura di civiltà. Questa proposta è chiesta dai commercianti, da Confcommercio e dai padri e dalle madri di famiglia di chi lavora in un negozio. Nessuno dice che nel weekend non si può andare a fare la spesa, inseriamo una turnazione. Resta aperto il 25% e l’altra parte chiude a turno”, dice Di Maio.

“A decidere chi sarà aperto e chi chiuso saranno, come in passato, sindaco e commercianti”, sottolinea. L’intenzione è di approvare la legge entro l’anno. Il motivo per cui in Italia è stato possibile per i commercianti tenere aperte le loro attività la domenica si deve al decreto varato da Monti nel 2012. La legge “Cresci Italia”, con la quale si liberalizzavano del tutto gli orari di apertura dei negozi. Unico caso in Europa. Una misura ritenuta necessaria per stimolare la crescita economica italiana. Di Maio però non ritiene più questa misura fondamentale.