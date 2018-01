MADRID – Migliaia di veicoli sono rimasti bloccati per 18 ore in Spagna sull’autostrada AP-6 a causa di una forte tempesta di neve. I servizi di emergenza stanno lavorando dalla mattina di domenica 7 gennaio per liberare la strada che è stata riaperta solo parzialmente. S

ul posto è arrivata anche la Guardia Civil che sta monitorando la situazione. La società che gestisce l’autostrada ha comunicato in una nota che il blocco è stato causato anche dal fatto che molti dei veicoli viaggiavano senza l’attrezzatura da neve e questo ha reso più difficile l’accesso ai soccorsi. Il servizio meteorologico spagnolo ha previsto per lunedì 7 gennaio una diminuzione delle nevicate, che in questi giorni hanno sferzato tutta la Spagna, e un aumento delle temperature. Su YouTube un video che mostra le auto bloccate sotto la neve.

Estate torrida in Australia: 47 gradi a Sydney.

Mentre l’Europa e gli Stati Uniti sono sferzati dal gelo, in Australia si registrano temperature mai così alte da 79 anni. A Sydney, in particolare, si sono toccati i 47,3 gradi centigradi. Lo riferisce la Bbc. Le autorità locali hanno emesso avvisi a non accendere fuochi in tutta l’area intorno alla città, per il timore di incendi.

A Penrith, ad ovest di Sydney, molte persone hanno accusato malori durante le ore più assolate. Si è arrivati a toccare quasi il record del 1939, quando la temperatura nella stessa zona arrivò fino a 47,8 gradi.