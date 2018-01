NEW YORK – Prosegue ormai da diversi giorni l’ondata di gelo eccezionale che ha coinvolto New York e tutta la costa est degli Stati Uniti. Nel video che segue postato su Twitter e ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev, si vede il fiume Ausable che ghiaccia in tre ore.

Il filmato diventato nel frattempo virale è stato girato con la tecnica del time-lapse.