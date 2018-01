NEW YORK – Lista d’atterraggio ghiacchiata, il Jfk di New York sembra un aeroporto dell’Alaska. Quando l’aereo raggiunge la pista di atterraggio sembra di essere il polo nord, invece è solo New York, aeroporto Jfk.

Il gelo che sta colpendo l’America negli ultimi giorni ha letteralmente bloccato il principale aeroporto della grande mela, lasciando migliaia di passeggeri a terra (video YouTube Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).