New York, donna senza mascherina nel negozio: tossisce sulla cliente che l’aveva criticata VIDEO

ROMA – Entra in un negozio senza mascherina, viene criticata da un’altra cliente e lei… e lei decide di tossirle contro. È successo a Manhattan, New York.

Una cliente, vedendo una donna nel locale senza mascherina, si è lamentata con i titolari, invitandoli a obbligare tutti all’uso dei dispositivi di protezione.

La donna senza mascherina si è risentita e si è avvicinata a chi l’aveva criticata per poi tossirle volutamente contro.

Coronavirus negli Stati Uniti, il punto della situazione

I morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 382.

E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la quale i decessi totali sono 115.729.

New York, il governatore Cuomi minaccia di chiudere Manhattan

Il governatore di New York, Andrew Cuomo, intanto ha minacciato di chiudere nuovamente Manhattan e gli Hamptons, la località di mare vicino alla Grande Mela rifugio dei milionari della città.

Cuomo, infatti, ha usato parole dure per descrivere le immagini di assembramenti e le migliaia di denunce presentate per il mancato rispetto delle regole imposte per la riapertura dopo il coronavirus.

Parole che hanno mandato su tutte le furie il sindaco di New York, Bill de Blasio: “Imprigionare la gente” non è la risposta, “dobbiamo trovare un equilibrio fra la sicurezza e la necessità delle aziende di riaprire”, ha detto de Blasio tramite un suo portavoce. (Fonti: Ansa, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)