ROMA – Nicola Porro positivo al coronavirus mette in guardia: “Attenzione a definire le zone rosse. Negli ultimi 15 giorni non ho fatto la vita solita, niente cene, pranzi, uscite eppure me lo sono beccato”, ha spiegato intervenendo a Stasera Italia, ospite di Barbara Palombelli, lunedì 9 marzo.

Proprio per il coronavirus ha dovuto cancellare la sua trasmissione, Quarta Repubblica: “Mi spiace non esserci ma era inevitabile, visto il tampone”, ha detto. “È come una brutta influenza, anche se non vorrei offendere nessuno di quelli che sta male. Ho 39 di febbre e una brutta tosse. I miei genitori sono due signori di 80 anni ed è meglio che non li veda per il prossimo mese perché quella che per me è un’influenza, per qualcun altro potrebbe essere una terapia intensiva”.

E poi ha ribadito come sia stato attento ad evitare le cosiddette zone rosse, eppure si sia ammalato ugualmente: “Abito a Roma per la trasmissione e ho la mia residenza a Milano con la mia famiglia. Li ho mandati via da un mese in montagna e io sono andato all’estero senza passare per Milano, se non una volta per l’aeroporto. Ero seduto da solo negli ultimi due posti dell’aereo. Ho preso la macchina e sono andato in montagna. Se vogliamo trovare lo stron** che sta attaccando la malattia al’Italia, facciamolo pure, ma fare più attenzione di quanto abbia fatto non era possibile. Noi facciamo un lavoro per cui non puoi stare male nemmeno un giorno, quindi quando è successa questa vicenda del coronavirus mi sono autolimitato, senza aspettare i decreti del governo”.

Porro non sarebbe seguito da medici: “Non mi sta seguendo nessuno – ha detto – . Sono molto bravi questi signori dello Spallanzani. Ieri sera non mi sentivo già bene e gli ho spiegato che dovevo andare in onda e che avevo bisogno di fare un tampone al volo, e di darmi il risultato prima possibile. Il risultato è arrivato questa mattina alle 10:30. Mi hanno detto che qualcuno dell’asl mi avrebbe chiamato ma non ho sentito nessuno. Penso sia anche normale, ci sono altri casi. Per ora mi tengo la febbre. Spero di non essere intubato domani mattina, me la caverò, spero. Ma non voglio che questo rischio lo corra un ottantenne. Se chiudessimo il paese potremmo pagare tutti le conseguenze”. (Fonti: Stasera Italia, YouTube)