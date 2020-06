ROMA – Nonna Carmela, un’anziana di 91 anni, per 35 giorni ha lottato contro il covid-19 ricoverata nel Centro Ospedaliero Militare di Milano ed è guarita.

La nonnina ha lasciato l’ospedale dopo un mese, tra gli applausi del personale sanitario che l’ha seguita.

Proprio lei, finalmente guarita, ha dedicato le sue parole ai medici e agli infermieri che l’hanno curata.

Nel video si vede l’anziana uscire dall’ospedale mentre indossa una mascherina.

Al suo fianco, ci sono i medici bardati nei camici e mascherine anti-contagio dal coronavirus.

Anche i militari, in divisa mimetica, sono sulla soglia per salutare la nonnina che per 35 giorni ha lottato contro il covid-19.

“Sto bene, non vi dimenticherò mai, vi voglio bene”, ha detto la 91enne uscendo dall’ospedale ed entrando nell’auto del figlio.

Un momento davvero commovente, in cui l’anziana ha espresso tutto il suo riconoscimento e affetto a chi l’ha salvata.

L’Esercito sulla pagina Facebook ha celebrato la guarigione di nonna Carmela: “Queste sono le vittorie più belle di chi lavora per il bene del nostro Paese!”.

Nel post si legge: “Nonna Carmela, 91 anni, dopo aver trascorso 35 giorni di degenza presso il Centro Ospedaliero Militare di Milano, è guarita dal Covid19 e può finalmente tornare a casa!”.

“Perché la speranza vede l’invisibile, tocca l’intangibile e raggiunge l’impossibile!”, conclude il post. (Fonte: Il Giorno, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)