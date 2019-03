Norvegia, nave da crociera Viking Sky: il VIDEO dei passeggeri soccorsi

ROMA – La nave da crociera Viking Sky, finita in avaria al largo della Norvegia con a bordo 1.300 persone, è arrivata in porto a Molde. Tutti i passeggeri sono in salvo dopo che alcuni di loro avevano abbbandonato la nave a bordo degli elicotteri in una difficile operazione di soccorso.

Si tratta in prevalenza cittadini britannici e statunitensi. Alcuni testimoni tra i soccorsi, citati dalla Bbc, hanno descritto come “un’esperienza terrificante” il trasbordo in elicottero.

A bordo della nave c’era anche un cittadino italiano. A riferirlo è stato un tweet dell’ambasciata italiana a Oslo, aggiungendo che il passeggero italiano è stato soccorso e ora è al sicuro a Molde. Nel tweet, l’ambasciata ringrazia inoltre le autorità di ricerca e salvataggio della Norvegia per la pronta risposta.

Insomma la vicenda si è chiusa bene. I passeggeri hanno pubblicato alcuni video su Twitter in cui mostrano i soccorsi a lavoro.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Ansa