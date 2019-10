ROMA – Agenzia Vista pubblica il video dell’arresto di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due fermati con l’accusa di aver ucciso Luca Sacchi.

Il video è stato diffuso dalla Polizia di Stato che scrive: “In seguito all’omicidio di Luca Sacchi commesso la sera del 23 ottobre (…) nei pressi del locale “John Cabot” in via Teodoro Momsen, è stata immediatamente avviata una serrata attività di indagine da parte dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che ha consentito di raccogliere elementi di colpevolezza nei confronti di Del Grosso Valerio e Pirino Paolo, entrambi di anni 21, poiché gravemente indiziati di essere i responsabili dell’efferato delitto”.

“Sono proseguite senza sosta le attività volte al rintraccio dei medesimi, resisi irreperibili subito dopo i fatti, che hanno visto impegnati per la Polizia di Stato personale del Servizio Centrale Operativo, della Squadra Mobile di Roma e del Commissariato di P.S. ‘San Basilio’, mentre per l’Arma dei Carabinieri personale del Nucleo Investigativo e del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Roma nonché della Compagnia di Roma ‘Piazza Dante’. Le intense ricerche hanno consentito di individuare e catturare nella decorsa notte entrambi i fuggitivi. Il Del Grosso è stato rintracciatoin un Hotel in zona Tor Cervara ove aveva trovato rifugio, mentre il Pirino è stato rintracciato sul terrazzo di una palazzina ove si era nascosto, in zona Torpignattara.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev