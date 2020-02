GINEVRA – Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha un colpo di tosse durante la conferenza stampa sul coronavirus. E ci scherza su: “Tranquilli, non è corona”. Il video della scena è stato rilanciato sul web.

Gli esperti dell’Oms hanno fatto il punto sui contagi e l’epidemia dovuta al nuovo virus. In Cina, da dove è partita la diffusione, il numero di persone contagiate è salito ad oltre 24mila e altri milioni di persone hanno ricevuto l’ordine di chiudersi in casa. L’Oms ha affermato che le misure drastiche adottate dalla Repubblica Popolare hanno offerto la possibilità di interrompere la trasmissione.

“Mentre il 99 percento dei casi si trova in Cina, nel resto del mondo abbiamo solo 176 casi”, ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Ciò non significa che non peggiorerà. Ma di sicuro abbiamo una finestra di opportunità per agire”, ha detto. Intanto Singapore, Malesia e Thailandia hanno riferito di nuove infezioni di persone che non erano state in Cina. (Fonti: Ansa, Oms, Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)