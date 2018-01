ROMA – Orietta Berti fa endorsement per Di Maio per le elezioni del 4 marzo, e il Pd presenta un esposto all’Agcom. La cantate, visto il polverone che si è venuto a creare, ribatte: “Non ritiro niente di quello che ho detto. Se il mio voto fa paura, siamo messi male. E’ stata una puntata così divertente. Ma siamo in democrazia oppure no? Potrò dire quello che penso su una persona? .

Il fatto è accaduto venerdì 12 gennaio. La cantante 72enne, autrice di “Fin che la barca va” ed altri successi, è ospite della trasmissione di Radio1 Un giorno da pecora. Nel corso di un’intervista, alla domanda su chi avrebbe votato ha risposto: “Il Movimento 5 Stelle del mio amico Grillo. Di Maio mi piace, è un bel ragazzo, secondo me è bravo”.

Ed ora, grazie a questo endorsement, Orietta Berti “entra” nella compilation della campagna elettorale del candidato premier M5S: “Sto andando ad Aosta. Passate una buona domenica con le vostre famiglie e ricordatevi: ‘Fin che la barca va, lasciala andare!’, scrive Di Maio pubblicando un video che lo ritrae mentre guida l’auto per spostarsi da Torino ad Aosta, tappa odierna del suo tour elettorale: e dallo stereo dell’auto è proprio la famosa canzone della Berti ad essere suonata. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.

Nelle ore scorse, Di Maio aveva difeso la Berti su Facebook