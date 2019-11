IMPERIA – Circa cento alunni delle scuole materne, elementari e medie “Edmondo De Amicis”, di corso Marconi a Ospedaletti, in provincia di Imperia, sono stati sgomberati stamattina, 25 novembre, dalla parte bassa dell’istituto per via di uno smottamento che coinvolge l’edificio scolastico e il vicino campo da calcio.

“C’è in corso una frana che ha messo a nudo la fondazione della scuola nella parte bassa – avverte il sindaco della cittadina delle Rose, Daniele Cimiotti -. Gli alunni, in totale, sono circa duecento, metà dei quali vengono in questo momento spostati nella parte alta della scuola (che è fatta a “scale”, ndr), per problemi di agibilità”.

Fonti: ANSA – Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.