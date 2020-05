Paola Cortellesi e la poesia al Padreterno: “Tu, che non sei come noi, fa fini’ st’epidemia”

ROMA – L’attrice Paola Cortellesi posta un video su Instagram dove recita una poesia in romanesco intitolata “Lettera al Padreterno”.

“Della mia amica S, donna straordinaria che ogni giorno si prende cura degli altri e ogni tanto regala poesie”, spiega la Cortellesi su Instagram.

La poesia è una riflessione su quello che siamo diventati: “L’uomo ha capito la lezione sotto i corpi der bastone… Tu da solo tutto puoi. Tu, che non sei come noi, fa fini’ st’epidemia che scompaia, vada via” è il succo della poesia.

La lettera parla dell’uomo, del suo affanno “a fa le guerre, arma’ li razzi”, della sua abitudine a guardare dall’alto, coi satelliti, le tragedie della Natura.

L’uomo pensava di saperne più del Padreterno, ma poi ha dovuto prendere coscienza.

Il video ha fatto il giro del web. L’attrice aggiunge amcora: “Padre mio, scusa li toni, ma lo so che me perdoni si te dico francamente st’omo tuo non vale niente“.

L’umanità ha inquinato mari e fiumi, che ha riempito l’ambiente “de monnezza”, incendiando boschi, provocando lo scioglimento dei ghiacciai recita ancora la Cortellesi (fonte: Huffington Post, Instagram, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).