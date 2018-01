ROMA – Un video postato da Paolo Ferrara, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Campidoglio, mostra il tentativo di bruciare una tessera Pd. Il video mostrerebbe il gesto di un elettore esasperato dal partito di Renzi, avrebbe poi provato a spiegare Ferrara. Il suo video provoca però la dura reazione del Pd. Ecco cosa dice Michela Di Biase, la capogruppo dem al Calpidolgio nell’intervista pubblicata dall’Agenzia Vista di Alexander Jahknagiev.

“Caro Paolo Ferrara, caro M5S, cari appassionati tutti di falò di tessere, sappiate che la vostra violenza e’ benzina per il nostro entusiasmo, concime per il nostro orgoglio, cemento per la nostra comunità”. Così il Pd di Roma che invita gli iscritti a postare foto in cui mostrano le tessere.

“Ci rivolgiamo a voi, iscritti, simpatizzanti, a voi che siete la grande famiglia del partito Democratico: teniamo alte le nostre tessere, fotografiamole e pubblichiamole sui nostri profili social. E poi corriamo in sezione a rinnovarle – scrivono su Facebook- vogliono bruciare le nostre tessere? le nostre idee? i nostri valori? e noi spegniamo la loro fiamma. perché dietro una tessera c’è sempre una persona. Ci siamo noi. #rinnovalastoria”.