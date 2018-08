Papa Francesco, in 100mila al Circo Massimo per l’incontro con i giovani

ROMA – Papa Francesco è arrivato al Circo Massimo, dove presiede la veglia con i giovani italiani, giunti a decine di migliaia da 195 diocesi della Penisola (sulle 226 totali) per i due giorni d’incontro col Pontefice [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] dal motto “Per mille strade, verso Roma”, promossi sabato 11 agosto e domenica 12 dalla Cei in vista del Sinodo di ottobre.

Dopo alcuni giri in ‘papamobile’ nell’area dell’incontro e dopo l’indirizzo di saluto al Papa di una rappresentante dei giovani italiani ha inizio il dialogo di Francesco con alcuni ragazzi. Quindi dopo il momento con canti, preghiere e testimonianze, il Pontefice saluta i giovani che proseguiranno la veglia notturna con una serata di festa, musica e testimonianze. Si trasferiranno poi dal Circo Massimo a Piazza San Pietro, sostando in varie chiese di Roma per la Notte Bianca, durante la quale parteciperanno a diversi appuntamenti di spiritualità, di arte e cultura, di spettacolo e animazione.

Acclamato a gran voce dalle oltre 70mila persone presenti al Circo Massimo e che lo attendevano da ore, papa Francesco ha percorso tutta l’area sulla ‘papamobile’ aperta, salutando e benedicendo la folla di ragazzi e ragazze sui due lati del suo tragitto, tra uno sventolio di bandiere, fazzoletti e cappellini colorati.

Mentre decine di migliaia di ragazzi erano ancora in fila i due varchi di ingresso all’area del Circo Massimo, già dalle 16.30 erano iniziati canti, testimonianze e animazione. La festa al Circo Massimo proseguirà dalle 21.30 alle 23.30 mentre, per il resto della notte, 19 chiese del centro di Roma saranno animate con proposte spirituali, artistiche e culturali dedicate ai giovani.

Ma quanti sono i partecipanti all’incontro? Almeno 70 mila. Un dato certo sono i 600 pullman arrivati a Roma nella giornata di oggi da 195 diocesi. Domenica mattina alle 9.30 l’incontro vive il suo culmine con la concelebrazione eucaristica in piazza San Pietro, presieduta dal Card. Bassetti; subito dopo un nuovo incontro con Papa Francesco, che pregherà con i giovani l’Angelus.

Tutti i principali eventi di sabato pomeriggio, di sabato sera e di domenica mattina sono trasmessi in diretta da Tv2000, da CEInews.it, dal sito della pastorale giovanile e da questo portale. I ragazzi possono condividere le loro riflessioni, le foto e i video anche attraverso i social network, il sito della pastorale giovanile e il maxi-schermo allestito al Circo Massimo, utilizzando gli hashtag #PerMilleStrade, #SiamoQui, e #vadoalmassimo. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica alcuni video.