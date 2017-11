CITTA’ DEL VATICANO – Papa Francesco consiglia come trovare un fidanzato ad alcuni fedeli in piazza San Pietro. Il video è stato catturato da uno di loro e dopo Facebook è stato pubblicato su YouTube. Secondo Bergoglio, per trovare a breve un fidanzato bisogna pregare Sant’Antonio. In Argentina, secondo Papa Francesco, è un metodo che funziona. Qui, le ragazze in età da marito spesso si rivolgono a questo santo.

Queste le parole del pontefice: “A vent’anni chiedono a sant’Antonio che il fidanzato venga, tenga e convenga. A trent’anni, chiedono che il fidanzato venga e tenga. A quaranta pregano sempre Sant’Antonio ma solo perché un fidanzato venga. E a quell’età quello che viene, viene”. L’aneddoto ha strappato le risate a questo gruppo di fedeli provenienti dal Nord Italia.