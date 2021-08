Papa Francesco lancia un appello che invita a vaccinarsi contro il Covid 19. I no vax non gradiscono e lo attaccano. Bergoglio cita parole che richiamano alla fede cattolica e definisce l’immunizzazione un “atto di amore” verso se stessi e nei confronti della comunità.

Papa Francesco: “Vaccinarsi è un atto di amore”

Bergoglio, nel messaggio condiviso anche sui suoi canali social, su Vatican News e ripreso dall’Agenzia Vista, spiega come i prodotti in commercio siano stati autorizzati dalle autorità competenti e che quindi occorre affidarsi alla scienza: “Con spirito fraterno, mi unisco a questo messaggio di speranza in un futuro più luminoso. Grazie a Dio e al lavoro di molti, oggi abbiamo vaccini per proteggerci dal Covid-19″.

“Questi danno la speranza di porre fine alla pandemia, ma solo se sono disponibili per tutti e se collaboriamo gli uni con gli altri. Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di amore. E contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di amore. Amore per sé stessi, amore per familiari e amici, amore per tutti i popoli. Vaccinarci è un modo semplice ma profondo di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, specialmente dei più vulnerabili. Chiedo a Dio che ognuno possa contribuire con il suo piccolo granello di sabbia, il suo piccolo gesto di amore. Per quanto piccolo sia, l’amore è sempre grande. Contribuire con questi piccoli gesti per un futuro migliore”.

No vax contro le parole del Papa

Ai no vax le parole di Bergoglio non sono piaciute. Tra i primi a commentare è stato lo psichiatra Alessandro Meluzzi: “Non sapevo che per essere Rappresentante di Cristo bisognasse essere rappresentante della Pfizer. Pensase invece dell’ostia ti mettessi a consigliare il Viagra! Ti farebbero santo subito”. Francesca Donato, europarlamentare della Lega, su Twitter ha scritto: “Qualcuno può spiegare al Papa che i “vaccini” in commercio non proteggono dall’infezione e dal contagio? Pare gli manchino informazioni essenziali per pontificare in maniera sensata”. A seguire le parole di Bergoglio in un visto condiviso dall’Agenzia Vista di Alexander jakhnagiev.