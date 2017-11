PECHINO – Una studentessa di 19 anni avrebbe partorito in segreto e poi avrebbe gettato il neonato dalla finestra del quinto piano di un dormitorio. È accaduto in Cina e a riportare la vicenda sono i media locali citati dal tabloid britannico Daily Mail.

Il neonato, come mostra il video YouTube, è stato trovato morto in un vialetto nei pressi del dormitorio. Ora la polizia sta indagando per capire se al momento del parto il piccolo era già privo di vita. La stessa polizia ha detto che la madre è una diciannovenne che studia al Xi’an Engineering College, nel nord-ovest della Cina. Una ragazza che viene descritta come una studentessa brillante, che non aveva mai saltato una lezione, e che probabilmente ha partorito durante una pausa dai corsi.

Secondo i media cinesi, a dare l’allarme sarebbe stato un altro studente che avrebbe notato molto sangue nei pressi del dormitorio femminile. Poi una guardia di sicurezza della scuola, intervenuta sul posto, ha accertato che il neonato era privo di vita e ha chiamato la polizia. Dopo il ritrovamento del neonato la diciannovenne è stata portata in ospedale. “Non abbiamo notato la sua gravidanza durante l’inverno, aveva sempre dei vestiti molto larghi”, ha commentato una insegnante.