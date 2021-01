Pasquale Pepe, lapsus del senatore della Lega: Professor Monte VIDEO Cioè la crasi tra Conte e Monti...

Pasquale Pepe fa un lapsus al Senato e dice “Monte” al posto di “Conte“. Il senatore della Lega ha prodotto un’involontaria crasi mentre annunciava il suo voto contro il governo Conte. Una crasi tra Conte e Monti, il senatore a vita che aveva parlato prima di lui. E che invece aveva annunciato di votare la fiducia al governo.

Pepe aveva citato nel proprio discorso proprio Monti e poi Conte. Da qui il pro quo, che l’assonanza dei due nomi può aver generato. O che magari si è rivelato un felice pastiche linguistico: non è un mistero che l’opposizione abbia più volte accusato i senatori a vita di fare da stampella al governo Conte. E quale miglior modo che esprimerlo del neologismo Monte?

Senatore Pepe: il discorso col lapsus Monte

“La pedagogia didattica, sulla quale ci ha portato il professor Monti, ha funzionato e ha prodotto i propri risultati. Però parliamo dell’Italia degli italiani. La sua relazione, presidente Conte, conteneva tutto e niente. Non aveva prospettive, non aveva anima. Noi non lo diciamo per essere pessimisti che l’Italia ha il -10% del Pil, ha il record di morti, il minimo storico di nascite, investimenti fermi, aziende che chiudono. E noi adesso assistiamo a una sua comunicazione dove non si parla di vaccini, dove non si parla di riaperture, di bar, di ristoranti, di palestre, di impianti sportivi. E caro professor Monte, il governo deve favorire le riaperture, non le chiusure di tante attività che gli italiani con sacrifici hanno messo su”.

Monti annuncia la fiducia al governo Conte

“Le considerazioni tenute dal presidente del Consiglio mi inducono ad un orientamento positivo”. Lo dice nell’Aula del Senato Mario Monti del gruppo Misto nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, cui voterà al fiducia. Monti sottolinea l’affermazione di Conte secondo cui è fondamentale un forte ancoraggio alla scelta di campo europeista in modo da realizzare ancor più appieno l’interesse nazionale. “E’ la risposta a certi sovranisti”. “Porto il mio voto libero e condizionato alle mie convinzioni sui singoli provvedimenti: se mi convincono non solo li voterò ma interverrò anche sulla opinione pubblica internazionale”, ha concluso.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev