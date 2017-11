WASHINGTON – Un top gun della Us Navy degli Stati Uniti si è divertito a disegnare un gigantesco pene nel cielo della contea di Okanogan, nello stato di Washington

La sua bravata non poteva di certo passare inosservata: la forma della scia di condensazione del suo jet è infatti inequivocabile dato che si tratta di un membro maschile che guarda i cittadini. Il gesto però non poteva rimanere impunito e così la Us Navy, che l’ha condannato come “atto irresponsabile e immaturo”, ha fatto sapere di aver punito il giovane pilota oltre ad essersi scusata per l’episodio.

La goliardata pubblicata su YouTube, è avvenuta lo scorso 18 novembre. Quel giorno, i residenti di Okanogan hanno iniziato a postare quel disegno apparso all’improvviso nei cieli sopra la loro testa. Un disegno sicuramente poco decoroso per un top gun che ha costretto la Us Navy a scusarsi. Il pilota era a bordo di un Boeing Ea-18G Growlers.