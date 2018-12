ROMA – “Sulle pensioni abbiamo fatto ritocchi impercettibili, non se ne accorgerebbe neanche l’Avaro di Molière”. Così il premier Giuseppe Conte ha tentato a suo modo di difendere il blocco dell’indicizzazione per gli assegni pensionistici sopra i 1.500 euro lordi. Lo ha fatto alla conferenza stampa di fine anno mentre in piazza i sindacati dei pensionati di Cgil Cisl e Uil protestavano a gran voce.

“Non siamo il bancomat del governo“, è lo slogan dei pensionati scesi in piazza. Ma il capo del governo gialloverde resta sordo. “Siamo intervenuti sulle fasce più alte delle pensioni – ha insistito Conte – con un taglio progressivo, abbiamo introdotto un processo di indicizzazione raffreddato, quasi impercettibile, parliamo di qualche euro al mese, forse non se ne accorgerebbe nemmeno l’avaro di Moliere”.

Per poi infierire: “Protestino pure liberamente, ma non mi sembra che abbiamo attentato ai trattamenti pensionistici, abbiamo operato con molto discernimento una redistribuzione. I pensionati oggi scendono in campo, ne prendiamo atto e lo rispettiamo, ma li ricordo silenti quando fu approvata la legge Fornero”.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev