Perugia, in fiamme tetto agriturismo a Borgo Colognola

PERUGIA – A fuoco la Dimora Storica di Borgo Colognola. Siamo a Cenerente, una frazione di Perugia. Il luogo, adibito ad agriturismo e luogo per cerimonie, ha preso fuoco intorno alle 2,30 del mattino. Le fiamme hanno divorato il tetto facendolo crollare.

Sul posto i vigili del fuoco di Perugia, con diverse squadre mezzi per domare il rogo. Secondo quanto riferito le fiamme hanno provocato il crollo del tetto che cadendo ha fatto crollare anche il solaio sottostante. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte, quella parte di struttura era vuota al momento dell’incendio. L’allarme è stato dato da alcuni ospiti presenti in un edificio vicino. Si indaga per scoprire le cause.

Il Vigili del Fuoco hanno realizzato un video, ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.