NAPOLI – “Sembra una scena di Gomorra mentre invece è solo quello che stanotte mi è accaduto. Alla chiusura mi hanno messo in ginocchio con una pistola puntata alla testa per prendere l’incasso. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ho avuto paura, sì tanta paura, ma questo non servirà a farmi odiare la mia città”. E’ il racconto di una rapina subita che Diego Vitagliano, pizzaiolo di Napoli, affida ad un post su Facebook.

Sulla sua pagina, il titolare della pizzeria 10, nel quartiere Bagnoli, posta anche il video delle telecamere di sorveglianza. “Napoli è la mia vita e 10 è una realtà di Napoli – aggiunge -. Oggi è Santa Rosa mangiamo le sfogliate alla crema, domani sarà un altro giorno pieno di sole”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.