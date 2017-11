ROMA – La polizia della Nuova Zelanda realizza uno spot per cercare nuove reclute. A recitare sono veri poliziotti, così come sono veri poliziotti anche le comparse per un totale di circa 70 agenti.

In ogni scena di quello che sembra una specie di mini film, oltre a regalare un sorriso mostra l’immensa passione che bisogna avere per entrare a far parte del loro corpo.

Nel 2016, la polizia neozelandese aveva cercato nuove reclute attraverso una gara di ballo ed aveva lanciato un’insolita sfida alle polizie di mezzo mondo. Si trattava di una gara a chi “balla meglio” che serviva a promuovere un’immagine più “social” della polizia.

In cerca di nuove reclute, i neozelandesi avevano realizzato un video sulla scia del ‘RunningManChallenge‘, competizione web già svolta in passato con diversi video di ballo che era diventata famosa nei college di basket americani e che si era poi diffusa in tutto il mondo.