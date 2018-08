Polizia, operazione “Estate sicura”: controlli in 21 città, 17 arresti

ROMA – Con 75.852 veicoli controllati, 9.843 persone controllate, 17 persone arrestate, 39 veicoli sequestrati e il sequestro di oltre 1 kg di stupefacenti si è conclusa la terza fase dell’operazione ‘Estate Sicura’ [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] messa in campo dalla Polizia di Stato in 21 città italiane (Arezzo, Avellino, Cagliari, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Frosinone, Genova, Gorizia, Livorno, Novara, Padova, Perugia, Prato, Taranto, Teramo, Torino, Trento e Varese).

“Estate Sicura” ha visto, nella fase di pianificazione ed individuazione degli obiettivi, il concorso delle Squadre Mobili e, nella fase esecutiva, quello di tutte le componenti dedicate al controllo del territorio (Volanti e Reparti Prevenzione Crimine), nonché della Polizia Scientifica per la rilevazione di impronte digitali o biologiche.

Nel corso dell’operazione sono stati messi in campo 786 equipaggi, pari a 1.906 dipendenti. La prima fase ha avuto avvio a luglio in 20 città e proseguirà sino alla prima settimana di settembre con altre due operazioni che coinvolgeranno a scacchiera tutte le città italiane.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica un video.