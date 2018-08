ROMA – Polizia, operazione “Summer clean station”. Il 9 agosto è stata una giornata di controlli straordinari da parte della Polizia di Stato. L’operazione è stata denominata “Summer clean station” e si è svolta [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] presso le dieci principali stazioni nazionali: Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Genova P. Principe, Venezia Mestre, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale, Palermo Centrale.

L’operazione ad alto impatto negli scali ferroviari e relative adiacenze è stata disposta per innalzare ulteriormente il livello di attenzione rispetto alle infrastrutture ferroviarie, anche alla luce del maggior afflusso durante il periodo estivo.

In campo, a Torino, personale della Questura e della Polizia Ferroviaria, con il supporto delle unità cinofile e l’impiego di tecnologie all’avanguardia, in particolare smartphone di ultima generazione con lettura ottica dei documenti, e metal detector per le verifiche sui bagagli. Coinvolti anche gli enti locali nell’action day finalizzata al contrasto di ogni forma di illegalità ed attività abusiva nelle stazioni e dintorni. L’emittente Rete 7 ha pubblicato un video dei controlli, ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.