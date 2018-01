LEEDS – Un poliziotto guida i cori della sua squadra durante la partita del terzo turno di Fa Cup tra Newport County e Leeds.

Siamo in Gran Bretagna e il video postato su YouTube è diventato virale. Sfortunatamente però, malgrado l’impegno dell’agente non è arrivata la vittoria: il Leeds United è passato in vantaggio ma è stato raggiunto e superato all’89’ dai gallesi del Newport e il match è terminato 1-2.