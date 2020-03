ROMA – Il parroco di Polla in provincia di Salerno, è diventato protagonista suo malgrado sui social. Il sacerdote ha recitato in video le orazioni della Quaresima sull’altare per poi inviare ai fedeli il filmato. Peccato però che non si è accorto di aver attivato una funzione “filtro” sul suo telefono che ha reso il tutto esilarante.

Al video sono state “aggiunte” delle parti piuttosto buffe: i baffi, la barba e il cappello da mago, gli occhiali scuri dei Blues Brothers, un casco da robot, mentre solleva pesi e con una bandana sulla fronte.

Si è trattato di uno scherzo delle tecnologie. I fedeli hanno visto in diretta il video ed hanno avvertito il sacerdote dell’incidente. Inutile dire che il filmato è diventato virale in pochissimo tempo.

In epoca di coronavirus, anche Papa Francesco è costretto a trasmettere messe e Angelus in streaming: “E’ un po’ strana questa preghiera di oggi, col Papa ingabbiato” aveva esordito Papa Francesco nel suo primo Angelus in streaming a causa dell’emergenza. Rinchiuso nella Biblioteca del Palazzo Apostolico il pontefice aveva rassicurato i pochi fedeli in piazza San Pietro (non era stato ancora deciso il blocco totale degli spostamenti nelle città italiane ndr) che avevano seguito il collegamento dal maxischermo: “Sono vicino con la preghiera alle persone che soffrono per l’attuale epidemia di coronavirus e a tutti coloro che se ne prendono cura” aveva detto Bergoglio.

Fonte: Repubblica, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev