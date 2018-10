SONDRIO – Il Ponte nel Cielo è il ponte tibetano più alto d’Europa sospeso. La struttura si trova in Val Tartano, in provincia di Sondrio: in questi giorni è stato messo alla prova dal fortissimo vento che si è scagliato sulla struttura. Le raffiche soffiavano a circa 100 chilometri all’ora ed hanno provocato molta paura tra i turisti sospesi a 140 metri per 234 metri di lunghezza.

L’attraversamento del ponte ha un costo di 5 euro. I primi di ottobre, molti turisti arrivati sul luogo per attraversarlo sono stati costretti a fare dietrofront a causa dell’eccessivo successo.

Tra questi c’è la famiglia di Mario Crippa che all’Ansa, lo scorso 8 ottobre aveva raccontato: “Siamo partiti da Cantù per vivere l’emozione dell’attraversata su quello che, sui giornali e alla Tv, è stato definito come il ‘Ponte nel Cielo’ in Val Tartano, ma non abbiamo potuto raggiungere il luogo perché ci hanno bloccati a valle dicendoci che i parcheggi erano pieni e avremmo dovuto acquistare il biglietto soltanto online e non sul posto. Ma chi lo sapeva ? Non si fa così…”.

Nel solo weekend di apertura, lo scorso 22 settembre, erano arrivati in 3.500 nel piccolo paese della Valtellina per vedere da vicino l’opera che collega Campo Tartano ai maggenghi della località Frasnino, sulle Alpi Orobie, e vivere in prima persona l’emozione di un attraversamento, pagando il biglietto di 5 euro.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev pubblica un filmato con i turisti spaventati a causa del vento.