ROMA – Dopo aver detto “ma a chi interessa che caschi un ponte” Oliviero Toscani fa marcia indietro. Ma Le Sardine e Aspi, di cui i Benetton sono azionisti attraverso Atlantia, hanno ormai preso le distanze.

Tutto era nato da quelle parole dette dal fotografo ad Un Giorno da Pecora commentando la ormai celebre foto delle Sardine con lui e Luciano Benetton: “Benetton è un azionista di una società della quale la famiglia ha un 30%, magari anche lei se ha investito in Deutsche Bank è responsabile della caduta del ponte”. Poi la frase: “Ma a chi interessa che caschi un ponte…”.

“Non comprendiamo assolutamente le affermazioni di Oliviero Toscani. In ogni caso, credo sia giusto ribadire che la tragedia del Morandi è stata e sarà sempre una tragedia gravissima e ingiustificabile, e che porteremo il dolore che ha causato dentro di noi per tutta la vita”, ha fatto sapere in una nota l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi. “E’ un sentimento che unisce tutti gli uomini e le donne che operano ogni giorno nella nostra azienda”, aggiunge. “Proprio per questo – prosegue Tomasi – abbiamo cercato, con umiltà e per quanto possibile, di lenire le ferite della tragedia dimostrando la nostra vicinanza ai familiari delle vittime, a tutte le persone coinvolte e alla comunità genovese”.

Parole a cui si aggiunge un comunicato delle Sardine: “Non vogliamo più che si strumentalizzi questa storia, noi abbiamo ammesso il nostro errore ed avevamo chiarito il motivo della nostra visita, ribadendo più volte che avevano chiesto di non pubblicare le foto essendo un altro il motivo della nostra presenza a Fabrica; ora chiediamo a Oliviero Toscani e Luciano Benetton di non strumentalizzare ulteriormente più questa vicenda che purtroppo grava su cicatrici ben più grandi”.

Quindi la marcia indietro di Toscani: “Mi dispiace che parole estrapolate e confuse possano far pensare una follia come quella che a me non interessi nulla del Ponte”, ha scritto su Twitter Toscani. “Solamente la cattiveria può strumentalizzare una cosa simile” ha aggiunto il fotografo. “A me, come a tutti, quella tragedia interessa e indigna, ma è assurdo che certi giornalisti ne chiedano conto a me”. (Fonti: Agi, Ansa, Twitter)