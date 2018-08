Ponte Morandi, vigili del fuoco recuperano beni rimasti nelle auto incastrate

GENOVA – Unità speciali e cinofile stanno intervenendo per recuperare [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] alcuni beni rimasti incustoditi all’interno delle auto incastrate sotto ai detriti del ponte Morandi a Genova. Il video, registrato dai vigili del fuoco, è stato ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.

Intanto si apprende che, con la città ancora semivuota per le vacanze ferragostane, il traffico urbano nell’area adiacente a ponte Morandi non desta particolari criticità. Rallentamenti e qualche incolonnamento momentaneo si registrano però verso l’ingresso autostradale di Genova aeroporto, a ponente del viadotto crollato, e anche in uscita dal casello. La mattina di oggi 16 agosto, poco prima delle 8, ci sono stati invece ingorghi lungo le strade che portano al terminal traghetti del porto per un massiccio arrivo di auto di vacanzieri: situazione che si registra normalmente nei giorni di grande esodo, spiega la polizia municipale.