ROMA- “Penso che faremo tutto il 27. Stamattina mi hanno detto che devo sollecitare le istituzioni spagnole per l’arrivo del detonatore. Se non sarà il 27 sarà il 28 ma non possiamo più aspettare, ogni giorno è un giorno in meno per il benessere di Genova, non possiamo permetterci il lusso di posticipare”.

Lo ha detto il sindaco e commissario Marco Bucci a margine di un convegno in corso a Genova. “Questo detonatore – ha detto ancora Bucci – è una cosa molto sofisticata dal punto di vista tecnico. Garantisce che ci siano esplosioni ripetute ma non simultanee. Cancella gli effetti dell’onda d’urto che potrebbe sollecitare le cariche vicine. È tutto gestito in maniera digitale ma è fatto solo da questa azienda che ha dato la propria disponibilità a far arrivare il detonatore entro il 24. Poi c’è bisogno di due o tre giorni per metterlo a posto quindi arriviamo al 27 giugno”.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev, Ansa