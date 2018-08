Ponte Morandi: “Troncone est è pericolante”. Tecnici effettuano rilievi

GENOVA – Il moncone est di ponte Morandi è pericolante e deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto. Lo rende noto la struttura commissariale per l’emergenza [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che ha ricevuto una relazione tecnica dalla commissione ispettiva del ministero guidata dall’architetto Roberto Ferrazza. La struttura commissariale ha scritto al ministero e concessionaria per avviare gli interventi necessari.

Per effettuare le verifiche, i tecnici sono stati accompagnati sul ponte da personale dei Vigili del Fuoco che hanno eseguito rilievi su questo troncone di Levante valutandone così l’effettiva stabilità (video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).

E sempre oggi è stato difuso un video che mostra le auto e i camion inghiottiti nel crollo del Ponte Morandi di Genova. I resti sono stati portati in un’area di Genova Bolzaneto e sottoposti sotto sequestro per consentire ai periti di lavorare. Alcuni veicoli, come mostrano queste immagini sono irriconoscibili. Altri sono schiacciati solo su un lato.

Le immagini testimoniano la gravità di quanto accaduto lo scorso 14 agosto. Il deposito giudiziario è presidiato 24 al giorno.